Son Dakika Haberleri: Osmancık'ta ahır yangını
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Osmancık'ta ahır yangını

26 dakika önce

Çorum'un Osmancık İlçesi'ne bağlı Kamil köyünde bir ahırda yangın çıktı.

Osmancık'ta ahır yangını, System.String[]
Çorum'un Osmancık İlçesi'ne bağlı Kamil köyünde bir ahırda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında bir büyükbaş hayvan telef olurken son anda ahırdan çıkartılan 3 inek'te yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmancık İlçesi'ne bağlı Kamil köyü Çaylı Mahallesi'ndeki Sadık Y. (82)'ye ait ahırda, gece saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında ahırdan dumanların yükseldiğini gören köylüler itfaiye'yi arayarak yardım istediler. Kısa sürede köye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında, ahırda bulunan 4 büyükbaş hayvandan 3'ü son anda yaralı olarak kurtarılırken 1 ineğin ise telef olduğu belirlendi.

Cumhuriyet savcısının talimatı ile Jandarma ekipleri olayla ilğili soruşturma başlattı. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:13 Kaynak: İHA
İtfaiye, Çorum, Osmancık, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tekirdağ'da traktörün egzozundan sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu Yanan araçtan kaçamayan engelli hakkında korkunç iddia: Koltuğa ayağından bağlıydı Gözü dönmüş gelin tartıştığı kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesi davasında yeni gelişme!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 19:39:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmancık'ta ahır yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]