Osmancık'ta anız yangını - Son Dakika

Osmancık'ta anız yangını

10.10.2020 16:58
Osmancık'ta anız yangını, System.String[]

Çorum'un Osmancık ilçesinde hasat mevsiminin başlamasıyla beraber anız yakma vakaları artarken, ilçe halkı bu sabah güne yoğun duman ile uyandı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde hasat mevsiminin başlamasıyla beraber anız yakma vakaları artarken, ilçe halkı bu sabah güne yoğun duman ile uyandı.

Anız yangınları konusunda teyakkuzda beklediklerini belirten Belediye İtfaiye Müdürü İbrahim Keleş, vatandaşlara anız yakmanın suç olduğunu ve idari para cezası gerektirdiğini hatırlattı.

İlçede yangınların en aza indirilmesi hatta yaşanmamasını istediklerini kaydeden İtfaiye Müdürü İbrahim Keleş; "Çiftçilerimizin kısa sürede toprak hazırlığını tamamlamak, hastalıklarla ve zararlılarla mücadele edebilmek ve bitki artıklarını en ucuz maliyetle ortadan kaldırmak amacı ile anız yakılmaktadır. Anız yangınları toprak içerisindeki faydalı canlıların ve topraktaki organik maddenin yanarak yok olmasına neden olur. Aşırı duman nedeniyle trafik kazalarına, orman yangınlarına, yerleşim yerlerinin yanması nedeniyle maddi ve manevi zararlara yol açabilir. Osmancık İtfaiyesi olarak her türlü tedbirlerimizi alsakta ilçe sakinlerimize de büyük görevler düşmektedir. 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında anız yakanlara idari para cezası verilmektedir. Ayrıca anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda ise bu ceza beş kat arttırılmaktadır. "dedi. - ÇORUM

Osmancık'ta anız yangını
Osmancık'ta anız yangını
Osmancık'ta anız yangını

Osmancık, Hasat, Çorum, Anız, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Osmancık'ta anız yangını - Son Dakika

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