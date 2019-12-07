Osmancık'ta cadde ve sokaklara parke döşeniyor

Osmancık Belediye ekipleri tarafından kilitli parke taşı döşeme işlemleri devam ediyor.



Osmancık Belediyesi kazı çalışmalarından dolayı bozulan cadde ve sokakları onarmaya devam ediyor. İlçede doğalgaz çalışmaları sırasında tahrip olan cadde ve sokaklarda parke taşı döşeme işlemleri devam ederken, yaklaşık 9 aydır Osmancık Belediye Başkanlığı'nı yürüten Ahmet Gelgör, çalışmaların yapıldığı sokaklarda incelemede bulundu.



İncelemeler sonrası kısa bir değerlendirme yapan Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör; "Parke taşı çalışmalarımız devam ediyor. Esentepe Mahallesinde Şirinevler Sokak, parke taşı yapıldı. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. - ÇORUM