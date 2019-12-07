Son Dakika Haberleri: Osmancık'ta cadde ve sokaklara parke döşeniyor
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Osmancık'ta cadde ve sokaklara parke döşeniyor

6 saat önce

Osmancık Belediye ekipleri tarafından kilitli parke taşı döşeme işlemleri devam ediyor.

Osmancık'ta cadde ve sokaklara parke döşeniyor, System.String[]

Osmancık Belediye ekipleri tarafından kilitli parke taşı döşeme işlemleri devam ediyor.


Osmancık Belediyesi kazı çalışmalarından dolayı bozulan cadde ve sokakları onarmaya devam ediyor. İlçede doğalgaz çalışmaları sırasında tahrip olan cadde ve sokaklarda parke taşı döşeme işlemleri devam ederken, yaklaşık 9 aydır Osmancık Belediye Başkanlığı'nı yürüten Ahmet Gelgör, çalışmaların yapıldığı sokaklarda incelemede bulundu.


İncelemeler sonrası kısa bir değerlendirme yapan Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör; "Parke taşı çalışmalarımız devam ediyor. Esentepe Mahallesinde Şirinevler Sokak, parke taşı yapıldı. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Ahmet Gelgör, Osmancık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 05:06 Kaynak: İHA
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