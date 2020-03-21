Osmancık'ta caddeler yıkandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmancık'ta caddeler yıkandı - Son Dakika

Osmancık'ta caddeler yıkandı

7 saat önce

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde Korona virüsü önlemleri kapsamında caddeler belediye ekipleri tarafından yıkanıyor.

Osmancık'ta caddeler yıkandı, System.String[]

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde Korona virüsü önlemleri kapsamında caddeler belediye ekipleri tarafından yıkanıyor.


Osmancık Belediyesi itfaiye ve temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandıkları caddelerde yıkama çalışması yaptı. Gün boyu devam eden yıkama çalışmalarında caddeler su tankerlerinden sıkılan suyla dezenfekte edildi. - ÇORUM

Osmancık, İtfaiye, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:35 Kaynak: İHA

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