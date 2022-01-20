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Osmancık'ta cinayet - Son Dakika

Osmancık'ta cinayet

20.01.2022 17:05
Osmancık'ta cinayet

Çorum'un Osmancık ilçesinde 70 yaşındaki emekli öğretmen, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişiyi av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Çorum'un Osmancık ilçesinde 70 yaşındaki emekli öğretmen, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişiyi av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Olay, Osmancık ilçesine bağlı Kuz Köyde dün gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ertuğay Yüzgeç (33) isimli şahıs, aynı köyde yaşayan emekli öğretmen H.A.D. 'ya yaklaşık 10 gün önce gecenin ilerleyen saatlerinde misafirlik için gitti. Saatin geç olduğunu belirten H.A.D., Ertuğay Yüzgeç'i evine kabul etmeyince iki arasında tartışma yaşandı. Gürültüye uyanan komşular araya girince Ertuğay Yüzgeç oradan ayrıldı, emekli öğretmende şahıstan şikayetçi olmadı. İddiaya göre Ertuğay Yüzgeç, dün gece saat 03.00 sıralarında elinde balta ve 5 litrelik benzin bidonu ile saat 03.00 sıralarında emekli öğretmenin evine tekrar gitti. Şahıs bağırarak H.A.D.'nin dışarıya çıkmasını istedi. Şahsın bir elinde balta, diğer elinde benzin bidonu görünce tüfek ile dışarı çıkan emekli öğretmen, Ertuğay Yüzgeç'in kendisine doğru hamle yapması üzerine tüfeğini korkutma amaçlı ateşledi. Tüfekten çıkan saçmalar ile yaralanan Ertuğay Yüzgeç ambulans ile Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Yüzgeç hayatını kaybetti. Ertuğay Yüzgeç'in cenazesi Cumhuriyet savcısının talebi üzerine otopsi için Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderilirken H.A.D. ise yakalanarak gözaltına alındı.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ertuğay Yüzgeç'in ailesi ile birlikte Ankara'nın Mamak ilçesi'nde yaşadığı, yaklaşık 1 sene kadar önce babasının tedavi için kendisini hastaneye yatırmak için dilekçe verdiğini öğrenmesinin ardından doğum yeri olan Çorum'un Osmancık İlçesi'ne bağlı Kuz köye yerleştiği öğrenildi. - ÇORUM

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Av Tüfeği, Osmancık, Emekli, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmancık'ta cinayet - Son Dakika


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