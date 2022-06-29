Osmancık'ta dere yatağı taştı, 5 ev tedbir amaçlı boşaltıldı - Son Dakika
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Osmancık'ta dere yatağı taştı, 5 ev tedbir amaçlı boşaltıldı

29.06.2022 00:17

Osmancık'ta dere yatağı taştı, 5 ev tedbir amaçlı boşaltıldı Sel sularından ağaç dallarından tutunarak kurtuldu Çorum'un Osmancık ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış dere taşkınına neden oldu.

Osmancık'ta dere yatağı taştı, 5 ev tedbir amaçlı boşaltıldı

Sel sularından ağaç dallarından tutunarak kurtuldu

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış dere taşkınına neden oldu. Tarım arazileri sular altında kalırken, taşan dere nedeniyle 5 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

İlçede etkisini gösteren sağanak yağış sonrası Belkavak Köyü'nden gelen dere taştı. Derenin taşması sonucu Çiftlikler Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi ve birçok tarım arazisi hasar gördü.

Bölgeye belediye ve polis ekipleri sevk edilirken derede ıslah çalışması başlatıldı. Taşkın haberini alan Osmancık Kaymakam Vekili, Kargı Kaymakamı Abdülhamid Uyar ve Murat Kabakçı bölgeye gelerek incelemede bulunurken taşkından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Tedbir amaçlı evlerinden tahliye edilen vatandaşlar güvenlik güçleri tarafından Öğretmenevi'ne yönlendirildi.

"Ağaçlardan tutunmasak kurtulma şansımız yoktu"

Tarım arazilerinin, sebze bahçelerinin, ahır ve samanlıklar ile kümesin dereden gelen selden zarar gördüğünü belirten mahalle sakinlerinden Fatma Seyrek: "Evin önündeyken baktım sel geliyor. Tavukları, hayvanları ahıra tıkayım derken sel suları göğüs kafesime kadar çıktı. Canımı zor kurtardım, çok korktum. Ahıra su girmesin diye yonca dayadık kapısına. Sel suları samanlığa doldu, samanları götürdü. 800 lira vermiştik samanlara yarısı gitti. 2 dönüme yakın yonca ekiliydi o gitti. 3-4 tavuğumuz sel sularına gitti. Kapıda bacada bulunan masa sandalye, ayakkabı gibi eşyalarımız sele sürüldü gitti. Sel beni de yıkacak götürecekti. Ağaçlardan tutunmasak kurtulma şansımız yoktu.

Mahalle sakinleri dere yataklarının iyileştirilmesini talep ederek: "Biz dere yatağının açılmasını istiyoruz. Dere yatağından yol olmaz. Biz başvurduk. Burası dere yatağı çaya inmesi lazım. Hepimiz mağduruz çiftçiler olarak." dedi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmancık'ta dere yatağı taştı, 5 ev tedbir amaçlı boşaltıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Osmancık'ta dere yatağı taştı, 5 ev tedbir amaçlı boşaltıldı - Son Dakika
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