Osmancık'ta Eğitim-Bir-Sen'de görev değişimi - Son Dakika

Eğitim-Bir-Sen Osmancık İlçe temsilcisi Kazım Sekili görevi Mustafa Yıldırım'a devretti.

Kazım Sekili 2000 yılından bu tarafa sürdürdüğü görevini Genel Merkezin tensipleriyle Mustafa Yıldırım'a devretti.

Mustafa Yıldırım başkanlığında Eğitim-Bir-Sen Osmancık yönetimi şu isimlerden oluşuyor; Salih Tuncay, Halim Sarı, Kamil Kurşun, Ahmet Bal ve Ercan Kelemci.

'Mustafa Yıldırım kimdir'

1981 Kayseri doğumlu olup ilkokulu Osmancık İnönü zaferi ilkokulunda tamamlamıştır. Akabinde Osmancık imam hatip ortaokulu ve imam hatip lisesinden 28 Şubatın gölgesinde 1999 yılında mezun olmuştur.

Samsun 19 Mayıs üniversitesi ilköğretim matematik öğretmenliğini bitirerek Ortaköy cumhuriyet ilköğretim okuluna atanmıştır. Daha sonra Osmancık 75. Yıl ilköğretim okulunda matematik öğretmenliği, Bilişim teknolojileri formatör öğretmenliği ilçe formatörlüğü yapmış ve Osmancık lisesine tekrar matematik öğretmeni olarak dönmüştür. 1,5 yıl matematik öğretmenliğinin ardından aynı okulda 5 yıla yakın müdür başyardımcılığı yaptı. 1 yıldır da Ömer Derindere Fen lisesinde okul müdürlüğü görevini devam ettirmektedir. Mustafa Yıldırım, evli ve 4 çocuk babasıdır. - ÇORUM