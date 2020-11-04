Osmancık'ta koronavirüs denetimleri sürüyor - Son Dakika

Çorum'un Osmancık ilçesinde kontrollü sosyal hayatın devamı için Korona virüs salgınıyla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe denetimleri gerçekleştirdi.

Osmancık Kaymakamlığı tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmalarını ara vermeden devam ediyor. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu İlçede vaka durumu, izolasyon sürecinde olanların takibi ve alınan tedbirler karara bağlarken gün içerisinde ise denetime çıktı.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay öncülüğünde gerçekleştirilen denetimde maske ve sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere salgının yayılım hızının kesilmesi için alınan tedbirleri yerinde inceledi. Kaymakam Akpay, işletme sahipleri ve vatandaşlardan kontrollü sosyal hayatın devamı için maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeyi sürdürmelerini istedi. - ÇORUM