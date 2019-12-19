Osmancık'ta külçe altın ele geçirildi - Son Dakika

Çorum'un Osmancık ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta 6 kilo 245 gram ağırladığında altın külçeler ele geçirildiği bildirildi.



Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yaptığı uygulamada; durumundan şüphelenilen ve İstanbul istikametine seyir halinde olan bir araç D-100 karayolu üzerinde durdurularak, incelemeye alındı. Osmancık Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla araç içerisinde yapılan aramada ön kaput içerisinde poşete sarılmış halde toplam ağırlığı 6 kilo 245 gram gelen, iki parça halinde sarı renkli, altın olduğu değerlendirilen ve üzerinde figür bulunan külçeler ele geçirildi.



Araç sürücüsü N.D. ile araçta bulunan Ö.A., R.G. ve H.Ö. gözaltına alındı. İfadeleri alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen şüpheli 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalırken, külçeler yetkili makamlarca muhafaza altına alındı. - ÇORUM