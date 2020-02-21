Osmancık'ta okul servis araçları denetlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmancık'ta okul servis araçları denetlendi - Son Dakika

Osmancık'ta okul servis araçları denetlendi

7 saat önce

Çorum'un Osmancık ilçesinde öğrenci servisleri, Milli Eğitim ve kolluk kuvvetleri ekipleri tarafından denetlendi.

Osmancık'ta okul servis araçları denetlendi, System.String[]

Çorum'un Osmancık ilçesinde öğrenci servisleri, Milli Eğitim ve kolluk kuvvetleri ekipleri tarafından denetlendi.


Osmancık'ta öğrenci servisleri 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısında Milli Eğitim ve kolluk ekiplerince denetlendi. Yeni Mahalle, Adliye yanında denetim yapan Polis, Jandarma, Zabıta ve Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, servis şoförlerinin sürücü, taşıma ve mesleki yeterlilik belgelerini kontrol etti. Araç üzerinde de inceleme yapan ekipler, servis araçlarını Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'okul servis aracı denetim formu' maddelerine göre denetlerken, form üzerinde araçlarla ilgili "Rehber personel bulunuyor mu? Emniyet kemeri kullanılıyor mu? Öğrenci biniş-inişlerinde "dur" lambası kullanılıyor mu? 'Okul taşıtı' ibaresi var mı?" gibi sorulardan oluşan 17 madde bulunduğu görüldü.


Osmancık Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, temel eğitimde 39, ortaöğretimde 14 ve özel eğitimde 6 olmak üzere toplamda 59 okul servisi denetimden geçtiğini belirtirken, trafikten sorumlu Jandarma Komutanı İrfan Sarıkaya, okul servis sürücülerini, taşıma esnasında uyulacak kurallar, yangın tüpü, ilk yardım çantası gibi araç, gereç ve malzemelerin her an kullanılabilir durumda bulundurulması konusunda bilgilendirdi ve uyardı. - ÇORUM

Osmancık, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 07:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'ın imzasıyla üç bakanlığa yeni atamalar yapıldı
Türkiye'nin 40 virajlı en tehlikeli yolunda, tünel ve yol projesinde sona geliniyor Macron ve Merkel, Rusya ve Esed rejiminden İdlib'de ateşkes istedi 15 aydır kayıp olan Burhan Aykurt ormanlık alanda ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
00:12 Arda Kural, yıllar sonra setlere döndü! Tutunamayanlar dizisinin kadrosuna katıldı
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 02:16:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmancık'ta okul servis araçları denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]