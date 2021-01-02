Osmancık'ta pandemi döneminde boşanmalar arttı - Son Dakika

Osmancık'ta pandemi döneminde boşanmalar arttı

02.01.2021 17:12
Osmancık'ta pandemi döneminde boşanmalar arttı, System.String[]

Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisine alan korona virüs sürecinde Çorum'un Osmancık İlçesi'nde, 2020 yılında evlenen çiftlerin sayısı yaklaşık yüzde 26 azalırken, boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre artış gösterdi.

Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisine alan korona virüs sürecinde Çorum'un Osmancık İlçesi'nde, 2020 yılında evlenen çiftlerin sayısı yaklaşık yüzde 26 azalırken, boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre artış gösterdi.

Osmancık'da 2020 yılı pandemi sürecinde önceki yıla göre evlilikler azalırken, boşanma sayısı arttı. Edinilen bilgilere göre, ilçede 2019 yılında evlenen çift sayısı 290 olarak kayıtlara geçerken korona virüsün etkisini gösterdiği 2020 yılında ise 215'e geriledi. İlçede geçtiğimiz yıl 49 çift boşanırken, pandemi döneminin yaşandığı bu yılsonu itibariyle boşanan sayısı yaklaşık yüzde 20 artarak 69'a yükseldi. - ÇORUM

Osmancık'ta pandemi döneminde boşanmalar arttı
Osmancık'ta pandemi döneminde boşanmalar arttı
Osmancık'ta pandemi döneminde boşanmalar arttı

Osmancık, Çorum, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Osmancık'ta pandemi döneminde boşanmalar arttı - Son Dakika


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