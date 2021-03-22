- Osmancık'ta pozitif vakalar artan 3 okulda eğitime ara verildi - Son Dakika

- Osmancık'ta pozitif vakalar artan 3 okulda eğitime ara verildi

22.03.2021 19:37

- Osmancık'ta pozitif vakalar artan 3 okulda eğitime ara verildi Çorum'un Osmancık ilçesinde, korona virüs vakalarındaki pozitif ve temaslı sayılarının yüksek olması sebebiyle ilçedeki Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu, Orgeneral Ahmet Çörekçi İlkokulu ve Orgeneral Ahmet Çörekçi Yatılı...

- Osmancık'ta pozitif vakalar artan 3 okulda eğitime ara verildi

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde, korona virüs vakalarındaki pozitif ve temaslı sayılarının yüksek olması sebebiyle ilçedeki Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu, Orgeneral Ahmet Çörekçi İlkokulu ve Orgeneral Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Okulu'nda eğitime 14 gün ara verildi.

Osmancık İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi ilçe kaymakamı Ayhan Akpay başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda gündemdeki konular görüşüldü ve korona virüs vakalarının pozitif ve temaslı sayılarının yüksek olması sebebiyle Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu, Orgeneral Ahmet Çörekçi İlkokulu ve Orgeneral Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Okulu'nda 14 gün süreyle eğitime ara verilmesine, okulların kapatılmasına ve uzaktan eğitime devam edilmesine karar verildi.

Osmancık Kaymakamlığından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlçemiz Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu, Orgeneral Ahmet Çörekçi İlkokulu ve Orgeneral Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Okulu'nda Covid-19 pozitif ve temaslı sayılarının yüksek olması sebebiyle; 21.03.2021 tarihi saat 05.00'den başlayarak 14 gün süreyle adı geçen okullarda eğitime ara verilmesine, okulların kapatılmasına ve eğitime Uzaktan Eğitimle devam edilmesine. Temaslı olan ve halen okulun yurdunda kalan öğrencilerin yurtta izolasyona alınmalarına, diğer öğrenci, öğretmen ve personellerin evlerinde kendilerini izolasyona almalarına. Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilmesine, yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına. Bu kararın bilgi için Çorum Valiliği ve Osmancık Kaymakamlığına, gereği için Osmancık Belediye Başkanlığına, Osmancık Cumhuriyet Başsavcılığına, İlçe Jandarma Komutanlığına, İlçe Emniyet Müdürlüğüne, İlçe Sağlık Müdürlüğüne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.

- Osmancık'ta pozitif vakalar artan 3 okulda eğitime ara verildi
- Osmancık'ta pozitif vakalar artan 3 okulda eğitime ara verildi
- Osmancık'ta pozitif vakalar artan 3 okulda eğitime ara verildi
- Osmancık'ta pozitif vakalar artan 3 okulda eğitime ara verildi

Ahmet Yesevi, Koronavirüs, Hisarcık, Osmancık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - Osmancık'ta pozitif vakalar artan 3 okulda eğitime ara verildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 22 Mart günü koronavirüs nedeniyle 117 kişi vefat etti, 22 bin 216 yeni vaka tespit edildi Aracıyla kırmızı ışıkta geçerek 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına sebep olan doktor tutuklandı WhatsApp sesli mesajlara oynatma hızı özelliği getiriyor Hülya Gülşen, aksiyonun hız kesmediği Ramo'ya transfer oldu Doç. Dr. İbrahim Gündoğan yaşadığı apartmanın 6'ıncı katından düşerek hayatını kaybetti Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak Futbol sahalarında böylesi çok az görülür! Attığı gol izleyenlerin ağzını açık bıraktı Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı
Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak         
21:02
İstanbul için peş peşe uyarılar: Dışarıda kalmasanız iyi edersiniz İstanbul için peş peşe uyarılar: Dışarıda kalmasanız iyi edersiniz         
20:54
Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire, serbest bırakıldı Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire, serbest bırakıldı         
20:42
F.Bahçelilerin sevgilisi geri döndü! Şimdi gözler yönetimin alacağı kararda F.Bahçelilerin sevgilisi geri döndü! Şimdi gözler yönetimin alacağı kararda         
20:25
AK Partili Bülent Turan'dan Ayasofya İmamı'na tepki: Bu mecrada olmanızın kimseye faydası yok AK Partili Bülent Turan'dan Ayasofya İmamı'na tepki: Bu mecrada olmanızın kimseye faydası yok         
20:14
Borsa bu yılın kazançlarını sildi, son 8 yılın en sert düşüşü yaşandı Borsa bu yılın kazançlarını sildi, son 8 yılın en sert düşüşü yaşandı         
19:37
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan'dan dolar açıklaması: Kurlar kısa zamanda eski seviyesine dönecektir Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan'dan dolar açıklaması: Kurlar kısa zamanda eski seviyesine dönecektir         
19:15
Koronaya yakalanan anne bebeği alındıktan sonra öldü, ailesi cenaze yolunda kaza geçirdi Koronaya yakalanan anne bebeği alındıktan sonra öldü, ailesi cenaze yolunda kaza geçirdi         
18:18
F.Bahçe transfer ettiğine bin pişman! Sezon sonunda milyonlarca euroya mal olacak F.Bahçe transfer ettiğine bin pişman! Sezon sonunda milyonlarca euroya mal olacak         
17:35
Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen "Baton salam" itirafı: Şimdi yapsam Taksim'de asarlar         
16:00
Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü         
15:39
Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı         
15:28
Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü         
14:44
Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir         
14:41
Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı         
14:04
Türkiye'de yumurta fiyatlarını belirleyen ilçede 6 milyon tavuk, 5 bin insan yaşıyor Türkiye'de yumurta fiyatlarını belirleyen ilçede 6 milyon tavuk, 5 bin insan yaşıyor         
13:42
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 21:18:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: - Osmancık'ta pozitif vakalar artan 3 okulda eğitime ara verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei