Osmancık'ta ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Osmancık'ta ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çorum İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Osmancık ilçesinde düzenlenen bir operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Osmancık ilçesinde düzenlenen bir operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız silah ticareti yapan şahısların tespiti, ateşli silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilen olayların önlenmesi kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda, Osmancık ilçesine bağlı bir köydeki şüpheli şahsa ait araçta, bomba arama köpeği 'Faly' yardımı ile yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 2 adet şarjör ve 4 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Ruhsatsız tabancalara el koyan jandarma ekipleri şüpheli şahıs hakkında ise adli işlem başlattı. - ÇORUM

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