Osmancık'ta sahil düzenlemesi gemici'de devam ediyor - Son Dakika

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Osmancık'ta sahil düzenlemesi gemici'de devam ediyor
6 saat önce
Osmancık Belediyesi, Irmak kenarını güzelleştirme ve çevre düzenlemesi çalışmasına başladı.
Osmancık Belediyesi, Irmak kenarını güzelleştirme ve çevre düzenlemesi çalışmasına başladı.
Belediye Kızılırmak Nehrinin, Gemici tarafında sahil çevre düzenlemesine başladı. Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Başkan Gelgör, çalışmalar hakkında kısa bir bilgi vererek "Yürüyüş yolu, bisiklet yolu, yeşil alanlar, aydınlatma çalışmaları ile Kızılırmak'ın Gemici tarafı da güzel bir görünüme kavuşacaktır. Hayırlı olsun. "ifadelerini kullandı. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 07:07 Kaynak: İHA
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