Osmancık'ta Yağmur Duası
1 saat önce
Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Baldıran köyünde yağmur duası yapıldı.
Çorum
'un Osmancık
ilçesine bağlı Baldıran köyünde yağmur duası yapıldı.
Her yıl geleneksel olarak düzenlediklerini yağmur duasında bir araya geldiklerini dile getiren Baldıran Köyü Derneği Başkanı Ercan Koşar, "Köyümüzde baharın görüntüsü eşliğinde insanlarımızın coşkusunu görebiliyoruz. İnsanlarımızın yüzlerindeki tebessümden de bu gayet iyi anlaşılabiliyor. Bu yıl verimin yüksek olması için yağmur çok önemli. Yağmurun yağması ve bereketin çok olması için ellerimizi hep birlikte semaya açtık. Allah bol ürün ve kazanç versin tüm çiftçilerimize. Köy halkımızaa verdiği maddi manevi destekten dolayı teşekkür ederim" dedi.
Baldıran Köyü Muhtarı Osman Çalış ise, "Çok şükür yağmur duamızı güzellikler içinde hayırlısıyla tamamladık. Misafirlerimiz buraya kadar gelerek, eliyle diliyle, dualarıyla bizleri memnun ettiler. Gelen misafirlerimizden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.
Yağmur duasına Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör
, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:48 Kaynak: İHA
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