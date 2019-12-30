Osmancık zabıtası yılbaşı öncesi denetimlerini artırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmancık zabıtası yılbaşı öncesi denetimlerini artırdı - Son Dakika

Osmancık zabıtası yılbaşı öncesi denetimlerini artırdı

6 saat önce

Osmancık Belediyesi zabıta ekipleri alışverişin yoğun olduğu bu günlerde yeni yıl öncesi denetimleri sıkı tutuyor.

Osmancık zabıtası yılbaşı öncesi denetimlerini artırdı, System.String[]

Osmancık Belediyesi zabıta ekipleri alışverişin yoğun olduğu bu günlerde yeni yıl öncesi denetimleri sıkı tutuyor.


Osmancık Belediyesi zabıta ekipleri alışverişin yoğun olduğu bu günlerde yeni yıl öncesi vatandaşın sağlıklı ve mevzuata uygun ürünler alabilmesi için pastane, kuruyemişçi, kafeterya gibi işletmelerde halkın sağlığı ve huzuru için denetimlerini artırdı. Denetimler sonucunda kanun ve yönetmelikte belirtilen kurallara uymayan işyerleri hakkında gerekli uyarıda bulunuldu, yasal işlem yapıldı.


2019 yılının son günlerinde, kaldırım işgaliyesine de geçit vermeyen zabıta ekipleri, yaya kaldırımında bulunan işgaller içinde denetimlerini sıklaştırdı. - ÇORUM

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 06:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi
Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü İDO ve İBB Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu

Son Dakika Haberleri
01:02 Karbonmonoksit gazından etkilenen çift hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
00:54 Açlık grevindeki Filistinli tutuklunun sağlık durumu kötüleşti - Son Dakika
00:54 Başkan Kaplan, yeni yılda çocukları unutmadı - Son Dakika
00:45 Milletvekili Özel'den midibüs kazasındaki yaralılara hastanede ziyaret - Son Dakika
00:44 Hatay'da 'Kudüs için ayaktayız, Filistin için buradayız' programı düzenlendi - Son Dakika
00:02 Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi - Son Dakika
23:50 Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 01:10:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmancık zabıtası yılbaşı öncesi denetimlerini artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]