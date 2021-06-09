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Osmancıklı öğretmenler şehit Aybüke öğretmenin anısına klip çektiler - Son Dakika

Osmancıklı öğretmenler şehit Aybüke öğretmenin anısına klip çektiler

09.06.2021 17:27
Osmancıklı öğretmenler şehit Aybüke öğretmenin anısına klip çektiler, System.String[]

Batman'ın Kozluk ilçesinde teröristlerin düzenlediği silahlı saldırıda şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından hazırlanan kliple anıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde teröristlerin düzenlediği silahlı saldırıda şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından hazırlanan kliple anıldı.

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın vefatının 4. yıl dönümü nedeniyle Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi müzik öğretmenleri Ersin Kıyak, Zeynep Ebrar Demir ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Şevket Şanal, 'Çalın Davulları' adlı türküyü seslendirdi. Öğretmenler tarafından seslendirilen türkü büyük beğeni topladı. - ÇORUM

Osmancıklı öğretmenler şehit Aybüke öğretmenin anısına klip çektiler
Osmancıklı öğretmenler şehit Aybüke öğretmenin anısına klip çektiler
Osmancıklı öğretmenler şehit Aybüke öğretmenin anısına klip çektiler
Osmancıklı öğretmenler şehit Aybüke öğretmenin anısına klip çektiler
Osmancıklı öğretmenler şehit Aybüke öğretmenin anısına klip çektiler
Osmancıklı öğretmenler şehit Aybüke öğretmenin anısına klip çektiler
Osmancıklı öğretmenler şehit Aybüke öğretmenin anısına klip çektiler

Aybüke Yalçın, Osmancık, Müzik, Şehit, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Osmancıklı öğretmenler şehit Aybüke öğretmenin anısına klip çektiler - Son Dakika


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