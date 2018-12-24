Osmaneli 1075 Yılından Beri Kesintisiz Türk Kenti

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli'nin 1075 yılından bugüne kesintisiz Türk kenti olma özelliğini sürdürdüğünü belirterek, gelecek yıl düzenlenecek olan Geleneksel Osmaneli Panayırı'nda eski medeniyetlerin buluşacağını kaydetti.

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli'nin 1075 yılından bugüne kesintisiz Türk kenti olma özelliğini sürdürdüğünü belirterek, gelecek yıl düzenlenecek olan Geleneksel Osmaneli Panayırı'nda eski medeniyetlerin buluşacağını kaydetti.



Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "MÖ 1'inci yüzyılda Augustos önderliğinde kurulan Roma İmparatorluğu, Akdeniz'de hüküm sürmüştür ve dünyanın en büyük imparatorlukları arasında yer almıştır. 375 yılında Kavimler Göçü ile yaşadığı büyük karmaşanın ardından 395'te Doğu Roma ve Batı Roma adı altında iki ayrı devlete bölünmüştür. Batı Roma, 476'daki Germen saldırısı sonucu yıkılırken, Doğu Roma (Bizans İmparatorluğu) ' Fatih Sultan Mehmet tarafından 1453 tarihinde İstanbul'un alınmasıyla son bulmuştur. Roma İmparatorluğunun Osmaneli'ndeki hakimiyeti 1075 yılına kadar devam etmiştir. Selçuklular tarafından 1075 yılında Osmaneli'nde Roma hakimiyeti sona erdirilmiştir" dedi.



"Osmaneli'nde Roma İmparatorluğundan kalma birçok eser mevcuttur"



Başkan Şahin, açıklamasının devamında Osmaneli'nde Türklerden önce hüküm süren Roma İmparatorluğundan kalma birçok eserin mevcut olduğunu belirtti. Şahin, "Osmaneli, Anadolu Selçuklu İmparatorluğu'nun kuruluş yerlerinden önemli bir kent olmuştur. Osmaneli 1075 yılından günümüze kesintisiz Türk kenti olma özelliğini sürdürmüştür. 1308 yılında sulh yoluyla Osmanlı İmparatorluğunun hakimiyetine giren Osmaneli, kurtuluş savaşında da işgal edilememiş ve bu nedenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından stratejik bir merkez olarak kullanılmış, kritik toplantılara ev sahipliği yapmıştır. Osmaneli'nde Türklerden önce hüküm süren Roma İmparatorluğundan kalma birçok eser mevcuttur. Bunlardan en önemlileri; Aya Yorgi Kilisesi(Hagios Georgios Kilisesi), Roma Ordu Yolu (Haçlı Seferleri Yolu), Roma Köprüleri(CP karşısında ordu yolu üzerinde iki köprü), Göksu üzerindeki önceki köprü, Gözetleme Kuleleri, Haberleşme Kuleleri(Körfezden başlayarak Samanlı Dağlarını takip ederek Osmaneli'ne ulaşan belli mesafeler arasındaki gözlem ve haberleşme kuleleri"ifadelerini kullandı.



"Geleneksel Osmaneli panayırı eski medeniyetleri buluşturmamıza vesile olacak"



Şahin son olarak 2019 yılında düzenlenecek olan geleneksel Osmaneli panayırında eski medeniyetlerin buluşacağına da değinerek, "Osmaneli su, kanalizasyon alt yapısı, su kanalları ve depolar, anıt ve adak taşları, Lefke Bezi, Roma konakları, yollar, tarihi Çarşı gibi birçok eser Roma İmparatorluğundan günümüze gelen tarihi ve kültürel varlıklardır. 2019 yılında geleneksel Osmaneli panayırı eski medeniyetleri buluşturmamıza vesile olacak. Panayırda Osmaneli'nde yaşamış olan medeniyetlerin bugün yaşayan devletleri buluşturacağız. Eylül ayının ikinci haftasında yapılacak ve her yıl geleneksel hale getireceğimiz organizasyonda ana sloganımız, 'Geleneksel Osmaneli Panayırında, Tüm Geçmiş Medeniyetlerimizi Buluşturuyoruz' Osmaneli halkından ilkini 2019 Eylül'ünde gerçekleştireceğimiz etkinliğimiz için önerilerini ve katkılarını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

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