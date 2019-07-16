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Osmaneli 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'de tek yürek oldu

1 saat önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma ve Kutlama etkinlikleri sona erdi.

Osmaneli 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'de tek yürek oldu, System.String[]
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma ve Kutlama etkinlikleri sona erdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında, Osmaneli Belediye Başkanlığı önünde program düzenlendi. Bilecik Vali Yardımcısı Rahmi Köse ve beraberinde, ilçe protokolü, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Rüstem Paşa Camii imam hatibi Kadir Sungur'un Kur'an-ı Kerim okumasıyla başladı. Programda, 15 Temmuz belgeseli sinevizyon gösterimi yapıldı. Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Medine Sungur tarafından "30 Kuş" şiiri okundu. Ardından Osmaneli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yasemin Polat tarafından "15 Temmuz" şiiri okundu.

Bilecik Vali Yardımcısı Köse ve Belediye Başkanı Münür Şahin günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yaptı. İlçe genelinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü konulu resim, kompozisyon ve şiir dallarında derece alan öğrencilere ödülleri verildi.

Daha sonra İlçe Müftüsü Sadık Erenbaş tarafından, 15 Temmuz günü vatanımızı ve kutsal bayrağımızı canı pahasına koruyan şehitlerimiz ve gazilerimiz dualarla yad edildi. Vatanımızın birliği ve beraberliği için dualar okunduktan sonra tasavvuf gurubu tarafından ilahi ve kaside dinletileri okundu. İlçedeki camilerden aynı anda salaların verilmesiyle program sona erdi. - BİLECİK
Osmaneli, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:46 Kaynak: İHA
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