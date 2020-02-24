Osmaneli Avcılar, Atıcılar Kulübü Başkanı Öktem güven tazeledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaneli Avcılar, Atıcılar Kulübü Başkanı Öktem güven tazeledi - Son Dakika

Osmaneli Avcılar, Atıcılar Kulübü Başkanı Öktem güven tazeledi

8 saat önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren Avcılar, Atıcılar ve Spor Kulübünün olağan genel kurul toplantısı yapıldı.

Osmaneli Avcılar, Atıcılar Kulübü Başkanı Öktem güven tazeledi, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren Avcılar, Atıcılar ve Spor Kulübünün olağan genel kurul toplantısı yapıldı.

Dernek binasındaki genel kurul toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının okunup ibra edilmesinin ardından seçime geçildi.

Üyelerin tamamının desteğini alan Mustafa Öktem, dördüncü kez başkanlık görevine seçildi.

Yeni dönemde farklı projelere imza atacaklarını belirten Öktem, "Osmaneli'de avcılık sporunun gelişmesi ve kurallara uygun bir şekilde yapılması için her türlü çalışmaları yapacağız. Bunun için gerekli altyapı ve eğitimin verilmesi için tüm üyelerle birlikte çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz." dedi.

Osmaneli, Bilecik, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:28 Kaynak: AA
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