Osmaneli Belediye Başkanı Şahin'in 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika

Osmaneli Belediye Başkanı Şahin'in 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

23.11.2020 15:47
Osmaneli Belediye Başkanı Şahin'in 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı, System.String[]

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 24 Kasım Öğretmen Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 24 Kasım Öğretmen Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkiye'nin, öğretmenleri sayesinde geleceğindeki hedeflere ulaşmada en ufak bir şüphesi bulunmadığına dikkat çeken Başkan Şahin mesajında, "Öğretmenler, insanlığı aydınlık yarınlara taşıyan adsız kahramanlardır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitilerek geleceğe hazırlanmasını sağlayan öğretmenler, ülkemizin de bu vesileyle geleceğine yön vermektedir. Tüm meslek grupları sizlerin elinde şekillenmektedir. Özgürlüğü, bağımsızlığı, ulusal egemenliği, cumhuriyeti ve demokrasiyi koruyan bu değerleri koruyup yüceltecek kuşakları yetiştiren değerli öğretmenler, sizlerin varlığıyla gelecekten en ufak kaygımız ve endişemiz yoktur. En zor şartlarda bile, ülkemizin her köşesine ulaşarak ışık olan, fedakarlıkların en büyüğünü gösteren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarma gayreti gösteren tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Başta Başöğretmenimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, hayatlarını sürdüren öğretmenlerimize de sağlıklı ve uzun ömür diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Osmaneli Belediye Başkanı Şahin'in 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Öğretmenler Günü, Münür Şahin, Osmaneli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmaneli Belediye Başkanı Şahin'in 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika


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