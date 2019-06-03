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Osmaneli Belediye Başkanı Şahin'in Ramazan Bayramı Mesajı

16 dakika önce

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Ramazan Bayramı münasebeti ile bir kutlama mesajı yayımladı.

Osmaneli Belediye Başkanı Şahin'in Ramazan Bayramı Mesajı, System.String[]
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Ramazan Bayramı münasebeti ile bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Şahin mesajında milletçe birlik ve beraberliği gösterme imkanı veren bir Ramazan Bayramını daha idrak etmenin mutluluğunu ve sevincini hep birlikte yaşadıklarını belirtti. On bir ayın sultanı Ramazan ayının manevi iklimini Osmaneli 'de birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içerisinde yaşadıklarını ifade eden Başkan Şahin, tüm Osmaneli halkının ve İslam dünyasının Ramazan Bayramını kutladı. Şahin, "Bayramlar, insanların birbiriyle kaynaştığı, birlik, paylaşma ve hoşgörünün güzel örneklerinin sergilendiği özel günlerdir. Ramazan Bayramı, milletçe sahip olduğumuz dostluk, kardeşlik, sosyal dayanışma ve yardımlaşma gibi ulvi duyguların yeniden canlandığı, halkımızı birbirine bağlayan müstesna bir bayramdır. Bayramların getirdiği barış, huzur ve kardeşlik ortamının değerini iyi bilmeliyiz. Özellikle bayram günlerinde, bugünlerin kazandırdığı alışkanlıkla tüm hayatımızda iyiye ve güzele yönelmeli, insanlara hoşgörüyle yaklaşmalıyız. Bizleri bir arada tutan değerlerimize sahip çıkmalı, birlik ve beraberliğimizi korumalıyız. Bu vesileyle, tüm Osmaneli halkının ve İslam dünyasının Ramazan Bayramını kutluyor, bayramın ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:28 Kaynak: İHA
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