Osmaneli Belediye Meclisi İlk Toplantısını Yaptı

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Meclisi, mahalli idareler seçimlerinin ardından ilk toplantısı Başkan Münür Şahin'in başkanlığında yaptı.

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Meclisi, mahalli idareler seçimlerinin ardından ilk toplantısı Başkan Münür Şahin'in başkanlığında yaptı.



Yeni dönemin ilk meclis toplantısında konuşan Başkan Münür Şahin, "4 İYİ Parti, 3 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 2 Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), 2 bağımsız, 1 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) üyesinden oluşan meclisimizi bugün meclis başkan vekili, başkanlık katip üyeleri, encümen, komisyon üyelerini, birlik üyelerini oy birliği ile seçtik. Komisyonlar 3 CHP ve İYİ Parti, 1 Bağımsız, 1 AK Parti üyesinden oluştu. Encümen üyeleri 1 CHP, 1 İYİ Parti olarak belirlendi. Birlik üyeleri CHP ve İYİ Partiden oluştu. İnşallah Osmaneli'miz için hayırlısı olur" dedi.



Konuşmaların ardından meclis gündeminde bulunan maddeler görüşüldü. - BİLECİK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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