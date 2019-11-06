Son Dakika Haberleri: Osmaneli Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısı
Son Dakika Yaşam Osmaneli Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısı

Osmaneli Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısı

6 saat önce

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısı Belediye Başkanı Münür Şahin'in başkanlığında yapıldı.

Osmaneli Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısı, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısı Belediye Başkanı Münür Şahin'in başkanlığında yapıldı.


Osmaneli Belediyesi'nde gerçekleştirilen meclis toplantısında 4 adet gündem maddesi görüşülerek, maddeler oy birliği ile kabul edildi.


Toplantı sonunda açıklamada bulunan Başkan Şahin, "Birlik ve beraberlik içinde Osmaneli hedefleri için tüm siyasi partilerimizin ve bağımsız belediye meclis üyelerinin oybirliği ile gündemdeki tüm maddeleri onaylaması Osmaneli için çok önemli. Bu birliği sağlayan tüm belediye meclis üyelerimize ve bu kararları gece gündüz çalışarak başarıyla uygulayan belediyemiz yöneticilerine ve belediyemiz çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Münür Şahin, Osmaneli, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:35 Kaynak: İHA
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