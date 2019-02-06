Osmaneli Belediye Meclisi Olağan Toplantısı

Osmaneli Belediye Meclisi olağan toplantısı, Başkan Münür Şahin başkanlığında yapıldı.

Osmaneli Belediye Meclisi olağan toplantısı, Başkan Münür Şahin başkanlığında yapıldı.



Osmaneli Belediyesi'nde yapılan toplantı sonrası Başkan Şahin bir açıklamada bulundu. Şahin, "Toplantıda gündemde yer alan üç konuda her zaman olduğu gibi oy birliği ile tüm parti meclis üyelerinin onayı ile meclisten geçti. Özellikle sanayi şirketlerini ilgilendiren ve yeni 3 yatırım için yapılan sanayi parselleri düzenlemeleri ile Osmaneli'ye 3 yeni yatırım daha kazandırılırken, mevcut 2 şirketimizin de yatırımlarını büyütmelerine olanak sağlandı.Tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Çok uyumlu ve çok bereketli geçen meclis çalışmaları sonrası Osmaneli'de birlik ve beraberlik içinde çok güzel işlere, yatırımlara imza attık. Bu meclis tarihe altın harflerle yazılacak çalışmaların mimarıdır. 1075 yılından günümüze kesintisiz Türk kenti Osmaneli için bu dönemde Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarını birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz. Bu dönem için Osmaneli Belediyesi olarak tüm halkımızın katılımı ve belediye meclisimizle dört hedef belirledik ve bu hedefleri gerçekleştirmek için birlik ve beraberlik içinde çalıştık ve başardık" dedi. - BİLECİK

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