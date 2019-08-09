Son Dakika Haberleri: Osmaneli Belediye Meclisi olağan toplantısı yapıldı
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Osmaneli Belediye Meclisi olağan toplantısı yapıldı

1 saat önce

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Meclisi ağustos ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Münür Şahin'in başkanlığında yapıldı.

Osmaneli Belediye Meclisi olağan toplantısı yapıldı, System.String[]
Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Meclisi ağustos ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Münür Şahin'in başkanlığında yapıldı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin toplantı sonunda açıklamada bulundu. Şahin, "Birlik ve beraberlik içinde hep birlikte 2014-2019 döneminde olduğu gibi 2019-2023 döneminde de Osmaneli'ni büyütmeye, yükseltmeye devam edeceğiz. Belediye meclis üyelerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK
Münür Şahin, Osmaneli, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:47 Kaynak: İHA
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