Osmaneli Belediye Meclisi olağan toplantısı yapıldı
1 saat önce
Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Meclisi ağustos ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Münür Şahin'in başkanlığında yapıldı.
Bilecik Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:47 Kaynak: İHA
'in Osmaneli
İlçe Belediye Meclisi ağustos ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Münür Şahin
'in başkanlığında yapıldı.
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin toplantı sonunda açıklamada bulundu. Şahin, "Birlik ve beraberlik içinde hep birlikte 2014-2019 döneminde olduğu gibi 2019-2023 döneminde de Osmaneli'ni büyütmeye, yükseltmeye devam edeceğiz. Belediye meclis üyelerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK
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