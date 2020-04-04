Osmaneli Belediyesi 30 yöresel ürünü tüketiciye ulaştırıyor - Son Dakika

Osmaneli Belediyesi kendi tesislerinde ürettiği 30 yöresel ürünü vatandaşlara ulaştırıyor.

Osmaneli Belediyesinin Hisarcık ve Beşevler köylerinde kurduğu Yöresel Ürün Üretim Tesislerinde üretilen salça, sebze-meyve kurutma, hamurdan ürünleri, ayva lokumu, nar lokumu, meyve suyu üretimine yeni ürünler eklendi.

Ayva reçeli, ayva marmelatı ve ayva püresini de listesine ekleyen Osmaneli Belediyesi, ürünlerini Tarım Kredi Kooperatifleri Marketleri olmak üzere bir çok alanda tüketiciye sunuyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, yaptığı açıklamada, yöresel ürün çeşitlerine yeni ürünler eklediklerini söyledi.

İlçenin ayva ve ayvadan üretilen ürünlerle anılmaya başladığını kaydeden Şahin, şöyle konuştu:

"Son derece şifalı olan ve sindirim sistemine insana rahatlık veren sakinleştirici ve doğal enerji verici, gücü arttırıcı, cilde olumlu katkı sağlayan gibi birçok şifa veren doğal ürünlerimiz içinde önemli yer tutan, Evliya Celebinin Seyahatnamesine konu olan ayva ve ayvadan ürettiğimiz ürünleri Türkiye'nin her yerine Tarım Kredi Kooperatifi ile birlikte iletiyoruz. Bu kapsamda ayva reçeli, ayva marmelattı, ayva püresini yöresel ürünler listesine ekledik."

Pazar payını yükselmek için çalıştıklarını vurgulayan Şahin, "Ürün çeşitliliğini sürekli arttırmaya çalışıyoruz. Yeni makine siparişlerinin verilmesiyle üretim kapasitesinde büyük artış olacak, belediyemiz çiftçimize destek olmaya devam ediyor." şeklinde konuştu.