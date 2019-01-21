Osmaneli Belediyesi Birincilik Ödülü Aldı

Bilecik
'in Osmaneli
İlçe Belediyesi "Şehitler Parkı Projesi" ile sosyal sorumluluk alanında birincilik ödülü aldı. Beypazarı
'nda gerçekleştirilen 8'inci yılın yerel yöneticileri ödül töreninde Osmaneli Belediyesi "Şehitler Parkı Projesi" ile birincilik ödülü aldı. Ödül törenine katılan ve sosyal sorumluluk alanında yılın yerel yöneticisi ödülünü alan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin
emeği gecen herkese teşekkür ederek, ilçeye hayırlı olmasını diledi.
Ödül töreni sonrası kısa bir açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Şehitler Parkı Projesi' yaklaşık 150 bin metre karelik bir alan üzerinde çöplükten yaşam alanına döndürülen örnek bir proje. İŞKUR
ile belediyemiz arasında imzalanan toplum yararına çalışma projesi ile oluşturulan insan kaynağı kullanılarak, Orman Bölge Müdürlüğümüzden temin edilen 25 bin adet ağaç, Ağlan, Oğulpaşa, Adliye köylerimizden getirdiğimiz ücretsiz doğal çimler, iş makineleri, üniversitelerimizin, milli eğitim camiasının destekleri, İller Bankası
hibeleri, denetimli serbestlikten sağlanan iş gücü, Kosgeb
destekleri, Spor Toto destekleri,Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleri, Sağlık Bakanlığı
Destekleri ve Osmaneli Belediyemizin organizasyonunda yürütülen çalışmalar ile çok düşük maliyetle gerçekleştirilen özel projedir. Şehitler Parkı içerisinde bin 250 metre kare net kullanım alanına sahip ve her biri bin kişi alan Sakarya
ve Göksu
sosyal hizmetler salonu,1 adet standart doğal çim futbol sahası,1 adet tenis kordu,1 adet halı saha,1 adet basketbol/ voleybol
sahası, 2 adet çocuk parkı,bisiklet ve yürüyüş parkurları,tekneler için barınak,mescit,wc,abdest alma yerleri,2 adet sosyal ihtiyaç alanı,soyunma odaları ve duşlar,otopark vb ile komple bir yaşam alanı" dedi. - BİLECİK