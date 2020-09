Osmaneli Belediyesi bünyesindeki şirket çalışanları Toplu İş Sözleşmesi imzaladı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediye bünyesindeki şirkette çalışanlar Toplu İş Sözleşmesini (TİS) imzaladı.

Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, belediye olarak hizmetleri sürekli arttırırken, çalışanlarına da büyük değer verdiklerini belirtti. Şahin, "Belediyecilik gece gündüz demeden,bayramda,tatil gününde kısaca her an halka hizmet veren faaliyetleri içeriyor.İyi günde,kötü günde Belediyemiz, Başkanımız, Çalışanlarımız her Aman halkımızın yanında. Osmaneli sürekli yatırımları, tesisleri, yöresel ürün üretme merkezleri, otelleri, spor tesisleri, parkları, spor tesisleri,iş makinaları, sağlık ve cenaze hizmetleri, mezbaha tesisi, arıtma tesisi,hayvan barınağı,hal binası gibi birçok tesisiyle hakkımıza hizmet veriyor. Düğün salonları, restorasyonlar, yol ve parke, kanalizasyon, su, elektrik, ahşap atölyesi gibi tüm tesislerimizde çalışan ve bu ekiplere teknik,mali hizmetlerle destek olan mimar, mühendis, mali işler, insan kaynakları, hekim, tekniker vb değerli kardeşlerimizle 24 saat halkın hizmetindeyiz. İdari izin kullanmayıp halka 24 saat hizmeti sağlığına tercih eden bir ekibiz. Osmaneli Belediyemizin en değerli kaynağı, insan kaynağımızdır. İnsan kaynağımız halkımıza hizmet için çalışırken onların haklarını da korumak zorundayız. 2014 den bu yana bizimle aynı yolda yürüyen ve Osmaneli'ne hizmet aşkı ile gecesini gündüzüne katan çalışanlarımızla bugün toplu iş sözleşmesi imzaladık. Onların çalışmaları parayla ölçülemez ama,bizlere düşen onları ve ailelerini korumak ve hizmetlerinin devamını sağlamak.Bu düşüncelere yeni TİS çalışanlarımız için hayırlı olsun. Belediye İş Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Recep Moripek ve çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK