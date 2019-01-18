Osmaneli Belediyesi Çocuk Kulübü'nde Karne Töreni
1 saat önce
2018-2019 öğretim döneminde 50 öğrenci ile eğitime başlayan "Osmaneli Belediyesi Çocuk Kulübü" 15 günlük tatil dönemine girmeden çocuklara karnelerini dağıttı.
2018-2019 öğretim döneminde 50 öğrenci ile eğitime başlayan "Osmaneli
Belediyesi Çocuk Kulübü" 15 günlük tatil dönemine girmeden çocuklara karnelerini dağıttı.
Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin
, karnelerini alan çocukları tek tek tebrik etti. Ardından bir açıklamada bulunan Başkan Şahin, "Önümüzdeki yıl çocuk kulübümüzün kapasitesini Camikebir Mahallesinde açacağımız 100 kişilik yeni binamızla arttıracağız. Amacımız çalışan kadınlarımızın vardiyalı çalışmalarının önünde engel olan gece çocuklarını bırakacakları bir yerin olmayışı. Bu sorunu da kökten çözeceğiz. Çocuklarınızı her zaman güvenle bırakıp işlerinize bakacağınız ortamları annelere sağlayacağız. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle çocuklarımız için çocuk kulübümüzde güzel programları oluşturacağız" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:53 Kaynak: İHA
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