Osmaneli Belediyesi nakliye ve taşımacılık faaliyetine başladı - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediyesi tarafından kurulan şirket, daha ucuz lojistik için nakliye ve taşımacılık faaliyetine başladı.

Osmaneli'de tarıma destek için yatırımlarını sürdüren Osmaneli Belediyesi, nakliye ve lojistik konusunda tekelleşmeyi önlemek ve maliyetleri düşürmek için rekabet koşullarını da sağlamak amacıyla nakliye ve taşıma faaliyetlerine belediye şirketi üzerinden başladı.

Konu hakkında Osmaneli Belediyesinden yapılan açıklamada, "Hal kompleksi içinde açtığı büroda faaliyet gösteren nakliye ve taşıma ofisi alıcı şirketler tarafından memnuniyetle karşılandı. Alıcıların güvenilir ortamda, rekabet koşulları içinde ürünlerini nakletmelerinin önü de açılmış oldu. Nakliye ve taşımacılık ofisimizi büyüterek hizmetlerimizi geliştireceğiz. Osmaneli Hal Kompleksi devletin güvencesinde olan ve çiftçimize, tarıma hizmet veren ve ilçemize gelen alıcılara destek olan bir komplekstir. Burada rekabet koşullarına zarar verecek her türlü oluşumu engelleriz" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK