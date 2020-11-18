Osmaneli Belediyesi'ne "Altın Karınca" ödülü verildi - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği'nin düzenlediği "Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri" töreninde, Yerel Kalkınma ödülü aldı.

İstanbul'daki bir otelde düzenlenen ödül töreninde, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ödülü Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Tahir Büyükakın ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan aldı.

Ödül töreninin ardından açıklamalarda bulunan Şahin, örnek belediyeciliğe imza atmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İlçemizde tarihimizi de ön plana çıkartarak üniversite iş birlikleri ile birçok çalışma gerçekleştirdik. Her alanda yaptığımız çalışmalarla bu ödüle layık görüldük. Yaptığımız çalışmalarda bize destek olan değerli akademisyenlerimize, belediye çalışanlarımıza, meclis üyelerimize ve proje ekibimize teşekkür ediyorum."