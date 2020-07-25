Osmaneli Belediyesi'nin tarıma ve çiftçiye desteği sürüyor
Osmaneli Belediyesi Yöresel Ürün Üretim Tesisinde yeni ürünlerle çeşit sayısını arttırılırken, Tarım Kredi Kooperatifi tesisten kabak reçeli alımına başladı.
Osmaneli Belediyesi Yöresel Ürün Üretim Tesisinde yeni ürünlerle çeşit sayısını arttırılırken, Tarım Kredi Kooperatifi tesisten kabak reçeli alımına başladı. Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Üretmeye başladığımız kabak reçeli çok beğenilen ürünümüz oldu. Tarım Kredi Kooperatiflerine gönderdiğimiz numunelerin beğenilmesi sonrası önümüzdeki haftadan itibaren kabak reçeli teslimatına başlıyoruz. Osmaneli Belediyesi tarıma ve çiftçiye destek olacak sürdürülebilir faaliyetlerine yenilerini eklemeye devam ediyor" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 11:45
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Osmaneli Belediyesi'nin tarıma ve çiftçiye desteği sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Belçika'da ikinci koronavirüs dalgası başladı! Vaka sayılarında patlama yaşanıyor Ünlü iş insanı Can Atay ile ilgili eşi Polen Atay'dan şiddet iddiası: Boğazımı sıkıp ölüme terk etti Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pepe, Porto ile sözleşmesini uzatıyor Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor 100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı Hakan Çalhanoğlu, ayrılık iddialarını sosyal medyadan yalanladı 69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı Hafriyat kamyonunun kopan tekerleği az daha can alıyordu! Vatandaş, kıl payı kurtuldu Ünal Aysal: Hiçbirimiz Ali Koç kadar kulüplerimizin fanatiği olmadık Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz 1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi Son Dakika: CHP Kurultayı'nda 3 aday yeterli imzayı bulamayınca Kılıçdaroğlu tek aday gösterildi