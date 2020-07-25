Osmaneli Belediyesi'nin tarıma ve çiftçiye desteği sürüyor - Son Dakika

Osmaneli Belediyesi'nin tarıma ve çiftçiye desteği sürüyor

Osmaneli Belediyesi Yöresel Ürün Üretim Tesisinde yeni ürünlerle çeşit sayısını arttırılırken, Tarım Kredi Kooperatifi tesisten kabak reçeli alımına başladı.

Osmaneli Belediyesi Yöresel Ürün Üretim Tesisinde yeni ürünlerle çeşit sayısını arttırılırken, Tarım Kredi Kooperatifi tesisten kabak reçeli alımına başladı. Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Üretmeye başladığımız kabak reçeli çok beğenilen ürünümüz oldu. Tarım Kredi Kooperatiflerine gönderdiğimiz numunelerin beğenilmesi sonrası önümüzdeki haftadan itibaren kabak reçeli teslimatına başlıyoruz. Osmaneli Belediyesi tarıma ve çiftçiye destek olacak sürdürülebilir faaliyetlerine yenilerini eklemeye devam ediyor" dedi. - BİLECİK

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 11:45

Kaynak: İHA

Son Dakika

Belçika'da ikinci koronavirüs dalgası başladı! Vaka sayılarında patlama yaşanıyor

Ünlü iş insanı Can Atay ile ilgili eşi Polen Atay'dan şiddet iddiası: Boğazımı sıkıp ölüme terk etti

Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pepe, Porto ile sözleşmesini uzatıyor

Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor

100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı

Hakan Çalhanoğlu, ayrılık iddialarını sosyal medyadan yalanladı

69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı

Hafriyat kamyonunun kopan tekerleği az daha can alıyordu! Vatandaş, kıl payı kurtuldu

Ünal Aysal: Hiçbirimiz Ali Koç kadar kulüplerimizin fanatiği olmadık

Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı

Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz

1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü

Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi

Son Dakika: CHP Kurultayı'nda 3 aday yeterli imzayı bulamayınca Kılıçdaroğlu tek aday gösterildi