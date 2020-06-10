Osmaneli Belediyesinden larvalara kaşı ilaçlama - Son Dakika

Osmaneli Belediyesinden larvalara kaşı ilaçlama
Yaz aylarının gelmesi ile birlikte Osmaneli Belediyesi mazgal larvalara karşı ilaçlamalara çalışması yaptı.
Yaz aylarının gelmesi ile birlikte Osmaneli Belediyesi mazgal larvalara karşı ilaçlamalara çalışması yaptı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediye ekipleri tarafında mazgal ve çöp konteynırları larvalara karşı ilaçlamalara çalışması yaptı. Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Belediyemiz ekipleri larva ile mücadele çalışmalarına devam ediyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle larvalara karşı ilaçlamalara devam ediyoruz. Belediyemiz korona virüsle mücadele ile devam ederken,halkın sağlığını tehdit edecek her türlü ortamı yok etmek için periyodik olarak sağlık ve temizlik ekipleriyle mücadele ediyor. Turizmde yükselen değer olan belediyemiz ilçemizin her alanda çok temiz ve sağlıklı olmasına özen gösteriyor" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 12:22 Kaynak: İHA
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