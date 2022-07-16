Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı T04 Tüneli Işık Görme Töreni (2)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate düşüren Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu projesi ile 5 Temmuz-11 Temmuz tarihlerinde toplam 2,5 milyon saat tasarruf sağladık, yakıttan ise 1,5 milyon litre tasarruf elde edildi. Yakıttan, zamandan ve emisyondan sağlanan toplam tasarruf bedeli 85 milyon lirayı buldu." dedi.

Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı T04 Tüneli Işık Görme Töreni, Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki şantiyede gerçekleştirildi.

Bakan Karaismailoğlu, törendeki konuşmasında, yaptıkları büyük ulaşım ve iletişim yatırımlarının meyvelerini görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kurban Bayramı'nda otoyollar ve köprülerden geçişlerle ilgili bilgi veren Karaismailoğlu, şunları ifade etti:

"İzmit Körfezi'ni otomobille mevcut yolu kullanarak geçmek 1,5 saat, feribotla geçmek ise feribota bindikten sonra 45 ila 60 dakika sürüyordu. Yoğun günlerde bekleme süresi saatleri bulmaktaydı. Artık Osmangazi Köprüsü ile körfez 6 dakikada geçilebiliyor. 8 Temmuz'da Osmangazi Köprüsü'nden tam 80 bin 624 araç geçerek bir rekor kırıldı. Osmangazi Köprüsü olmasaydı bu kadar aracın feribotla taşınması mümkün olamayacak, seyahatler kesintiye uğrayacak, ulaşım sağlanamayacaktı. İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate düşüren Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu projesi ile 5 Temmuz-11 Temmuz tarihleri arasında toplam 2,5 milyon saat tasarruf sağladık, yakıttan ise 1,5 milyon litre tasarruf elde edildi. Yakıttan, zamandan ve emisyondan sağlanan toplam tasarruf bedeli 85 milyon lirayı buldu.

Çanakkale Boğazı'nda da tarihte ilk kez kesintisiz kara yolu bağlantısını sağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü ile boğaz geçiş süresi sadece 6 dakikaya indi. Saatler süren feribot çilesi 1915 Çanakkale Köprüsü ile sona erdi. Devletin kasasından bir kuruş çıkmadan 2 milyar 545 milyon avro yapım maliyetiyle yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden açılışın üzerinden daha 4 ay bile geçmeden 4 Temmuz'da 7 bin 31 araç, 8 Temmuz'da 14 bin 275 araç geçti. 8 Temmuz'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü 132 bin 377 araç kullandı. 8 Temmuz günü İstanbul Havalimanı'nı 1422 uçak, 230 bin yolcu kullandı. İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun ve en iyi havalimanı oldu. Antalya Havalimanı'nda 2 Temmuz'da 1026 uçak trafiğiyle rekor kırmıştık. Kurban Bayramı'nın birinci gününde bu rekoru tazeledik, toplamda 1034 uçak trafiğine hizmet verildi, yolcu trafiği de toplam 182 bin 150 oldu."

"Yapacak daha çok işimiz var"

Karaismailoğlu, 20 yılda 100 yıllık kalkınma ihtiyacını karşıladıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin önündeki 30 yıllık altyapı ve haberleşme yatırımlarını da planladıklarını dile getirdi.

Millete olan aşklarının, Mavi Vatan'a olan sevdalarının, milli bağımsızlık ve ekonomi yolunda attıkları her adımın birileri tarafından baltalanmak istenildiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Birileri hesap kitap yapmadan, yalan yanlış bilgi ve belgelerle, hayata geçirdiğimiz projelerin üretim, istihdam, ihracat ve kalkınmaya olan katkılarını hiçe saymaya çalışmakta. Maalesef tek umutları yalandır, iftiradır, çamur atmaktır. Tabii ki projelerimizle ilgili yalan yanlış iftiralara, bu acizliğe gereken cevabı veriyor, milletimizin de neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırt ettiğini gayet iyi biliyoruz. Bunlarla vakit kaybetmeye tahammülümüz yok, yapacak daha çok işimiz var. Ulaşım ve iletişimde gelecek nesilleri düşünerek uzun vadeli, çocuklarımıza yarının güçlü Türkiye'sini hazırlayan makro planlarımızı yaptık. 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planımızı hazırlayıp, kamuoyu ile paylaştık. Tüm yolcu taşımalarımızda, demir yollarımızın payını yüzde 1'den yüzde 6,2'ye, toplam yük taşımasında demir yollarının payını yüzde 5'ten yüzde 22'ye çıkaracağız. Hızlı tren bağlantısına sahip olan il sayısını 8'den 52'ye yükselteceğiz. Yıllık yolcu taşımacılığını 19,5 milyondan 270 milyon yolcuya ulaştıracağız. Emniyetli, hızlı, verimli ve etkin demir yolu ağımızın altyapısını tamamlayacağız. Demir yollarındaki toplam enerji ihtiyacının yüzde 35'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacağız."

Bakan Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin her alanda imarı ve ihyası için 7 gün 24 saat esasına göre çalıştıklarını, her işlerinin açık olduğunu ve milletle omuz omuza yollarına devam ettiklerini belirtti.

Hızlı tren hattındaki tünelde ışığı göreceklerini söyleyen Karaismailoğlu, projelerde yer alan ve emek harcayan herkese teşekkür etti.

Konuşmasının ardından Karaismailoğlu, iş makinesine binerek tünelde ışık görme için ilk hamleyi yaptı.

Karaismailoğlu, tören öncesinde şantiyede yapılan çalışmalarla ilgili proje yetkililerinden bilgi aldı.

Törene, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve AK Parti Bilecik ve Bursa milletvekillerinin yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, kurum müdürleri ile diğer ilgililer katıldı.

(Bitti)