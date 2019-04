Osmaneli 'De 10 Nisan Polis Haftası Kutlamaları

Emniyet Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümü Osmaneli ilçesinde de coşkuyla kutlandı.Program, İlçe Emniyet Müdür vekili Dr. Ali Özganın Atatürk anıtına çelenk koyması, ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra bir konuşma yapan İlçe Emniyet Müdür vekili Dr. Özgan, Emniyet Teşkilatı'nın 174'üncü yılını kutlamanın gururu ve kıvancını yaşadıklarını belirtti. Dr. Özgan "Emniyet teşkilatı olarak, toplumda huzur ve güveni sağlama birinci vazifemiz. Sene boyunca düzenlediğimiz projeler ile öğrenci ve öğretmenlere trafik ve güvenlik konularında bilgiler verdik. Bizler emniyet teşkilatı olarak devletimizin sevgi ve şefkatini halkımıza yansıtmaya çalıştık. Bu konuda polisin toplum huzur ve güvenliğini sağlayabilmesi için, vatandaşlarımızın polis ile işbirliği içerisinde olması gerekmektedir. Ülkemizin huzur ve güvenliği, kamu düzeninin korunması ve devamının sağlanması için her zaman üstün gayret ve büyük fedakarlıkla çalışan Emniyet Teşkilatımız, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin korunması, olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanması amacıyla yaptığı çalışmalarla halkımızın desteğini kazanmıştır.Dr. Özgan sözlerine şöyle devam etti."Güzel veciz bir söz vardır; "Herkesin vicdanı kendi polisidir, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır". Vicdanların işleyemez olduğu durumlarda ise polis ve adliye kurumları varlık amaçlarını ortaya koyarak görevlerini yerine getirmektedirler. Daha önce farklı isimlerle hizmet vermekte iken 10 Nisan 1845 tarihinde ilk kez " Polis " adı ile kurulan Emniyet teşkilatı, her daim milleti ile iç içe olmuş, milletin kendi öz evlatlarından oluşmuş bir kurumdur. Polislik, kanunlardan almış olduğu yetki ile devleti ve milletine hizmet ederken yeri geldiği zaman bir an bile tereddüt etmeden canını seve seve feda etmekten çekinmemeyi gerektirmektedir. Çok uzak değil, yakın geçmişimiz Ali Gaffar Okkan ve Fethi Sekin gibi kahramanlarla doludur. Mensubu olmaktan mutluluk duyduğum Türk Polis Teşkilatında on binlerce Fethi Sekin'lerin Ali Gaffar Okkan 'ların olduğunu çok iyi biliyor ve bununla gurur duyuyorum. Belirtmek isterim ki, hakka ve vicdana uygun hareket ederken gücünü yasalardan ve milletinden alan emniyet teşkilatı dün olduğu gibi bugün de her türlü fitne ve şer odaklarına karşı devletinin ve milletinin emrindedir. Bu devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün teminatı, devletin bekasının yılmaz savunucusudur. Bu duygu ve düşüncelerle 23 senedir mensubu olmaktan onur duyduğum Emniyet Teşkilatımın polis haftasını kutluyor, görevi uğruna kahramanca mücadele ederken şehitlik mertebesine yükselen aziz meslektaşlarımızı rahmetle anıyor; yakınlarının acılarını yürekten paylaşıyorum."Tören daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğünde, Emniyet Müdür vekili Dr. Özgan ve personelin kutlamaları kabul etmesiyle devam etti. Kutlama programına, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin , Cumhuriyet Savcıları, Furkan Akçay , Haydar Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Kamil Can Yılmaz İYİ Parti İl Genel Meclis üyesi Orhan Uğur, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, muhtarlar, emekli polis memurları ve vatandaşlar katıldı. - BİLECİK