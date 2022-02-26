Osmaneli'de 2 katlı evde yangın - Son Dakika
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Osmaneli'de 2 katlı evde yangın

26.02.2022 22:29
Osmaneli'de 2 katlı evde yangın

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 2 katlı evin üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 2 katlı evin üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Osmaneli ilçe merkezi Camikebir Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bir evde meydana geldi. Hasan Doğan'a ait 2 katlı binanın üst katındaki daireden dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Osmaneli Belediyesi İtfaiye ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek yangın başka evlere sıçramadan söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, alevlerin yükseldiği dairede maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, itfaiye ve polis ekipleri tarafından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Osmaneli'de 2 katlı evde yangın
Osmaneli'de 2 katlı evde yangın
Osmaneli'de 2 katlı evde yangın
Osmaneli'de 2 katlı evde yangın
Osmaneli'de 2 katlı evde yangın
Osmaneli'de 2 katlı evde yangın

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Osmaneli, İtfaiye, Bilecik, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaneli'de 2 katlı evde yangın - Son Dakika


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