Son Dakika Haberleri: Osmaneli'de 500 Fidan Toprakla Buluşturuldu

Osmaneli'de 500 Fidan Toprakla Buluşturuldu

1 saat önce

Osmaneli ilçesinde "Vatan topraktır, toprak bizim elimizde" sloganıyla çocukların isimlerinin bulunduğu 500 fidan toprakla buluştu.

Osmaneli'de 500 Fidan Toprakla Buluşturuldu, System.String[]
Osmaneli ilçesinde "Vatan topraktır, toprak bizim elimizde" sloganıyla çocukların isimlerinin bulunduğu 500 fidan toprakla buluştu.

Vali Bilal Şentürk, Belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orman İşletme Şefliğince uygulamaya konulan proje kapsamında İlçe Kaymakamı Naif Yavuz ve Belediye Başkanı Münür Şahin ile öğrencilerin katıldığı fidan dikiminde, projenin öğrencilerin doğa ve ağaç sevgisi ile korunması konusunda bilinçlendirmeleri bakımından önemli olduğunu söyledi.

Sağlıklı yaşamın başında, temiz ve yeşil bir doğanın bulunduğunu ifade eden Şentürk, "Yaşadığımız çevreyi korumak, bozulmadan geleceğe aktarmak, çocuklarımıza sağlıklı bir dünya bırakmanın temel şartıdır. Gelecek nesillere her köşesi yeşil örtü ile kaplı bir ülke bırakmak istiyoruz. Yeni sahalarda yapılacak ağaçlandırma ile Bilecik daha yeşil bir kuşağa
kavuşacaktır." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci de projede ilkokul ve ana sınıfı öğrencilerinin çevre bilincine erişmesi için kendisinin de aktif katılacağı farkındalığın oluşturulmasını, öğrencilerin daha sorumlu bireyler haline gelmesini sağlamayı ve gelecek nesiller için hatıra ormanı oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Vali Şentürk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ve kendisinin de isminin bulunduğu 500 fidanı çocuklarla birlikte dikti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:55 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! 81 İle Genelge Gönderildi! Belediyeler 7 Gün 24 Saat Hizmet Verecek Brexit İçin Son 22 Gün

Binali Yıldırım'dan İstanbul Trafiğini Rahatlatacak Tünel Projesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadınlar Günü Mesajı: Hiçbir Zaman Vazgeçmeyeceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 14:28:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaneli'de 500 Fidan Toprakla Buluşturuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]