Osmaneli'de afet farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika
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Osmaneli'de afet farkındalık eğitimi verildi

28.04.2022 13:27
Osmaneli'de afet farkındalık eğitimi verildi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kurum müdürlerine afet farkındalık ve yangın eğitimi verildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kurum müdürlerine afet farkındalık ve yangın eğitimi verildi.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce Osmaneli Hükümet Konağında görevli kurum müdürleri ve personellerine afet ve acil durumlara koordinasyon içerisinde hareket etme kabiliyetini kazanmak ve geliştirmek, planların uygulanabilirliğini ölçmek ve eksikleri tespit etmek amacıyla eğitim verildi.

Eğitimde, katılımcılara afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası planlamaları anlatıldı.

Afetlerden zarar almadan veya en az zararla kurtulabilmek için alınacak tedbirlerin yanı sıra "Zorunlu Deprem Sigortası" yaptırmanın önemine vurgu yapıldı.

Eğitimin ardından deprem anı bina tahliyesi ve yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

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Osmaneli, Bilecik, Yangın, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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