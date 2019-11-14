Son Dakika Haberleri: Osmaneli'de anaokulu öğrencilerine Trafik Kuralları semineri verildi
Son Dakika Güncel Osmaneli'de anaokulu öğrencilerine Trafik Kuralları semineri verildi - Son Dakika

Osmaneli'de anaokulu öğrencilerine Trafik Kuralları semineri verildi

6 saat önce

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ve Osmaneli Anaokulu işbirliğinde minik öğrencilere 'Trafik Kuralları' semineri verildi.

Osmaneli'de anaokulu öğrencilerine Trafik Kuralları semineri verildi, System.String[]

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ve Osmaneli Anaokulu işbirliğinde minik öğrencilere 'Trafik Kuralları' semineri verildi.


Osmaneli Anaokulunda düzenlenen seminerde görevli olan Trafik Tescil ve Denetleme Bürosundan polis memurları Mustafa Bozkurt ve Ferdi Bilir, çocuklarla bir araya gelerek trafik kuralları hakkın da bilgilendirmelerde bulundu. Çocuklara trafik kurallarını bir kez daha anımsatan polis memuru Bozkurt, karşıdan karşıya geçişler, gece yürüyüşleri, ışıklı işaret cihazları, emniyet kemeri, bisiklet ve ilk yardım ile okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler verildi. Öğrencilere ayrıca trafik kurallarının önemi hakkında yayaların dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili bilgiler de verildi. Trafik lambalarına uyulması konusunda çocukların velilerini uyarmalarını isteyen polis memuru Bozkurt, bu konuda çocuklarla sohbet etti. Öğrencilere trafik kuralları hakkında çeşitli slaytlar izletildi.


Osmaneli Anaokulu Müdürü Münevver Uysal, Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği'nde görevli polis memurlarına verdikleri bu seminer için teşekkür ederek, "Öğrencilerimiz polis memurlarımız ile bir arada olmaktan çok mutlu oldular. Düzenlediğimiz bu seminerle okul öncesi eğitimde verilen trafik kurallarının önemini bir kez daha vurgulamış olduk" dedi - BİLECİK

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Osmaneli, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:32 Kaynak: İHA
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