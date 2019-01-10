Son Dakika Haberleri: Osmaneli'de Aranan Bir Kişi Yakalandı

Osmaneli'de Aranan Bir Kişi Yakalandı

1 saat önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde "kasten adam yaralamaya tam teşebbüs" suçundan aranan bir kişi yakalandı.

Osmaneli'de Aranan Bir Kişi Yakalandı, System.String[]
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde "kasten adam yaralamaya tam teşebbüs" suçundan aranan bir kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2015'te karıştığı kasten adam yaralamaya tam teşebbüs suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan H.O'yu gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.O, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:54 Kaynak: AA

Bilecik, Osmaneli, Güncel
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