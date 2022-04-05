Osmaneli'de bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde "Ben Olsaydım" temasıyla bağımlılıkla mücadele çalıştayı gerçekleştirildi.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal koordinesinde Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda iki oturum halinde düzenlenen çalıştayda, Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Kamil Özdemir ve İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru İsmail Karadaş tarafından uyuşturucu, alkol, tütün ve davranışsal bağımlılık konularına yönelik genel değerlendirmeler ele alındı.

İlçede bağımlılık ile mücadeleyi güçlendirmek amacıyla düzenlenen çalıştayda, bağımlılıkla mücadele, bağımlılık süreci ve türevleri hakkında bilgiler verildi.

Çalıştayın ikinci kısmında ise bağımlılıkla mücadele çerçevesinde sorunların tespitinin yapılması, önleyici tedbirler çerçevesinde kurum ve kuruluşların alanlarına yönelik tamamlayıcı faaliyetler ile riskli bölgelere yönelik önleyici çalışmaların belirlenmesi ve katılımcıların tecrübe ve bilgi birikimleri çerçevesinde tespit edilen sorunlara yönelik çözüm önerileri dile getirildi.

Çalıştaya kurum amirleri ve okul müdürleri de katıldı.