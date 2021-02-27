Osmaneli de balık tezgâhlarına sıkı denetim - Son Dakika

Osmaneli de balık tezgâhlarına sıkı denetim

27.02.2021 13:43
Osmaneli de balık tezgâhlarına sıkı denetim, System.String[]

Bilecik Osmaneli Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerindeki balık satışı yapan tezgahları denetledi.

Bilecik Osmaneli Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerindeki balık satışı yapan tezgahları denetledi.

Denizlerde balık bolluğun sürdürülmesi için satışa sunulan balıkların yasal boyutlarda olup olmadığına yönelik ülke çapında başlatılan denetimler, Osmaneli de de devam ediyor. Bu kapsamda Osmaneli Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri semt pazarlarında denetimler gerçekleştirdi.

Pazarda bulunan balıkçı tezgahlarında hamsi, istavrit, mezgit gibi balıkların mevzuatta belirlenen ölçülerin altında satılıp satılmadığını ölçüldü. Ekipler, balık tezgahlarında uyulması gereken kuralların yanı sıra korona virüs (Covid19) tedbirlerini de denetlendi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin denetimler ile ilgili yaptığı açıklamada ise "Cuma pazarımızda sabahtan başlayıp, akşam pazarın toplanmasına kadar denetimlerimizi sürekli olarak yapıyoruz. Gerek korona virüs (Covid-19) tedbirleri açısından gerekse gıda sağlığı açısından. Bugün de Zabıta Amirliği personelimiz ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Diker ile birlikte balıkçı tezgahlarını denetledik. Satışa uygun olmayan balıkları ve boylarını kontrol ettik. Ölçüleri uygun olmayan balıklar tezgahta varsa, toplanıp el koyuluyor. Yasal işlem yapılıyor. Vatandaşlarımızın sağlığı için düzenli olarak balık tezgahlarını denetlemelerimiz devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Belediye ekipleri özellikle kış mevsiminde çok tüketilen balıkları satış öncesinde kontrol ederek halk sağlığını korumayı amaçlarken vatandaşların pazar alışverişleri sırasında karşılaştıkları olumsuzlukları aynı gün içerisinde ilçe tarım ve zabıta müdürlüklerine bildirmeleri istendi. - BİLECİK

Osmaneli de balık tezgâhlarına sıkı denetim
Osmaneli de balık tezgâhlarına sıkı denetim
Osmaneli de balık tezgâhlarına sıkı denetim
Osmaneli de balık tezgâhlarına sıkı denetim
Osmaneli de balık tezgâhlarına sıkı denetim
Osmaneli de balık tezgâhlarına sıkı denetim
Osmaneli de balık tezgâhlarına sıkı denetim

Hisarcık, Osmaneli, Bilecik, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmaneli de balık tezgâhlarına sıkı denetim - Son Dakika


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