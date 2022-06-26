Osmaneli'de bir akaryakıt istasyonu mühürlendi - Son Dakika
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Osmaneli'de bir akaryakıt istasyonu mühürlendi

26.06.2022 17:09
Osmaneli'de bir akaryakıt istasyonu mühürlendi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) ve İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri tarafından yapılan denetim sonucunda mühürlendi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) ve İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri tarafından yapılan denetim sonucunda mühürlendi.

Osmaneli ilçesi Sakarya-Bilecik karayolunda faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda, Bilecik İl Jandarma KOM Şube ve EPDK ekipleri tarafından denetim yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda akaryakıt istasyonunun, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 359/B maddesince sahte belge kullanma suçunu işlediği tespit edildi. Bunun üzerine ekipler tarafından, işletmenin geçici olarak mühürlendiği öğrenildi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Osmaneli, Jandarma, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaneli'de bir akaryakıt istasyonu mühürlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaneli'de bir akaryakıt istasyonu mühürlendi - Son Dakika
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