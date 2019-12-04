Osmaneli'de ekipler kara yolunda dinlenme ve park alanlarını temizledi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ve karayolları ekipleri İstanbul- Antalya D 650 kara yolunda temizlik çalışması yaptı.

Türkiye'nin en yoğun kullanılan yollarından biri olan İstanbul-Antalya D 650 kara yolunun geçtiği Osmaneli ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Bilecik Karayolları Müdürlüğüne bağlı ekipler üst geçitlerde, park ve dinlenme noktalarında bulunan çöp ve odun parçalarını topladı.

Yaklaşık 9 kilometrelik alanda geniş çaplı temizlik çalışması yapan görevliler, 2 kamyon çöp topladı.