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Osmaneli'de ekipler kara yolunda dinlenme ve park alanlarını temizledi

6 saat önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ve karayolları ekipleri İstanbul-Antalya D 650 kara yolunda temizlik çalışması yaptı.

Osmaneli'de ekipler kara yolunda dinlenme ve park alanlarını temizledi, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ve karayolları ekipleri İstanbul- Antalya D 650 kara yolunda temizlik çalışması yaptı.

Türkiye'nin en yoğun kullanılan yollarından biri olan İstanbul-Antalya D 650 kara yolunun geçtiği Osmaneli ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Bilecik Karayolları Müdürlüğüne bağlı ekipler üst geçitlerde, park ve dinlenme noktalarında bulunan çöp ve odun parçalarını topladı.

Yaklaşık 9 kilometrelik alanda geniş çaplı temizlik çalışması yapan görevliler, 2 kamyon çöp topladı.

Osmaneli, İstanbul, Jandarma, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:32 Kaynak: AA
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