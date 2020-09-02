Osmaneli'de gübre dağıtma römorku çiftçilere tanıtıldı - Son Dakika

Osmaneli Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından alınan ve yapılan protokol ile çiftçilere teslim edilen katı gübre dağıtım makinesinin tanıtımı yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan protokol ile Osmaneli Ziraat Odası Başkanlığına verilen römork, çiftçilere tanıtılarak çalıştırılma bilgileri paylaşıldı.

Osmaneli Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur, yaptığı açıklamada, tarlaya gübre saçılmasının verim bakımından önemi olduğunu söyledi.

Römorkun çiftçiler için değerli olduğunu dile getiren Uğur, şöyle konuştu:

"Oda olarak çiftçinin ihtiyacı olan ekipmanı alarak hizmete sunuyoruz. Bu makinenin gübre dağıtımında kullanılması ile üreticiler tarladan daha yüksek verim alabilecekler. Ziraat Odası olarak organik tarıma önem veriyoruz, toprağımızı kimyasal gübrelerden uzak tutuyoruz. Toprağın kireçlenmesini, tuzlanmasını önlemiş oluyoruz."