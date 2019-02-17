Osmaneli'de İki Katlı Ahşap Bina Yandı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Bilecik
'in Osmaneli
ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Ağlan köyünde Kemalettin Çakır'a ait olduğu öğrenilen evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine Osmaneli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylülerin de yardımıyla yangın söndürüldü.
Binanın kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:22 Kaynak: AA
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