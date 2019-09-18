Osmaneli'de İlköğretim Haftası kutlandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde İlköğretim Haftası törenle kutlandı.

İlk tören, Hükumet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdür Mahmut Ekinci tarafından çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.



Osmaneli İlkokulu bahçesindeki törende konuşan İlçe Kaymakamı Naif Yavuz, 2019-2020 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Yavuz, "Çocuklarımızın eğitimine hayatlarını adayan öğretmenlerimize, geleceğimizin güvencesi ve teminatı olan çocuklarımıza ve onların değerli ailelerine en içten sevgi ve başarı dileklerimi sunuyor, yeni eğitim öğretim yılının ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Okul Müdürü Şenol Altıntaş da ülkenin kalkınmasında en önemli unsurun iyi yetişmiş, kaliteli insan gücü olduğunu söyledi.

Altıntaş, "Üreten, sosyal sorumluluk sahibi, ülkemizin kaynaklarını en iyi şekilde toplum yararına kullanan bireylerin yetişmesi biz eğitimcilerin en önemli hedefidir." ifadesini kullandı.

Program, ilkokul öğrencilerinin şiir okumaları ve halk oyunları gösterilerinin ardından bu yıl okula yeni başlayan öğrencilere protokol üyelerinin çeşitli hediyeler vermesiyle tamamlandı.

Törene, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Öztürk, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.