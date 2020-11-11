Osmaneli de İnternet kafeler denetlendi - Son Dakika

Osmaneli Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından, ilçe genelindeki İnternet kafeler denetimden geçirildi.

Denetimler kapsamında ilçe genelinde faaliyet gösteren İnternet kafeleri denetleyen komisyon üyeleri, İnternet kafe işletmecilerine uymaları gereken kurallar hakkında bilgi verilerek, çalışma ruhsatlarının olup olmadığı, sigara yasağına uyulup uyulmadığı ve yasak içerikli sitelere girilip girilmediği, sosyal mesafe, hijyen ve maske konularında denetleme yapıldı.

Ayrıca kafe sahiplerine, 12 yaş altı çocukların İnternet kafelere alınmaması hususunda da uyarılarda bulunularak, yasağa uymayan işletmelerle ilgili gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı belirtildi.

Denetim komisyon Başkanı İsmail Çalışkan, konuyla ilgili açıklamasında, denetimler kapsamında oluşturulan komisyon tarafından ilçe genelindeki İnternet kafelerin denetimden geçirildiğini söyledi.

Titizlikle yapılan denetimlerin sık sık devam edeceğini kaydeden Çalışkan, şunları kaydetti:

"Yapılan denetimler sonucunda sosyal mesafe,hijyen ve maske kurallara uymadığı denetimleri yaptık. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bu denetimlerimiz sıklıkla devam edecektir. Yapılacak olan denetimlerde kurallara uymadığı ve verilen sürelerde gerekli iş ve işlemleri yerine getirmediği tespit edilen İnternet kafelere iş yeri kapatma cezalarına varan cezai işlemler uygulanacaktır. Amacımız birilerini cezalandırmak değil, çoğunlukla çocuk ve gençlerimizin vakit geçirdiği bu yerleri çocuk ve gençlerimiz için güvenli mekanlar haline getirmektir." - BİLECİK