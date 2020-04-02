Osmaneli'de jandarmanın koronavirüs tedbirleriyle ilgili denetimleri sürüyor - Son Dakika

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Osmaneli'de jandarmanın koronavirüs tedbirleriyle ilgili denetimleri sürüyor
6 saat önce
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından oluşturulan denetleme noktalarında sürücü ve araçlar kontrol ediliyor.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından oluşturulan denetleme noktalarında sürücü ve araçlar kontrol ediliyor.
Bilecik Valiliği tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe girişlerinde bulunan kontrol noktalarında araçlar durduruluyor.
Araçlarda 65 yaş ve üstü kişi olup olmadığı, toplu taşıma araçlarının da kapasitelerinin yarısı kadar yolcu taşıyıp taşımadıklarını kontrol ediliyor. Ayrıca, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarı yapılıyor.
İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun da çalışmaları yakından takip ediyor. Kontrol noktalarını inceleyen Uzun, ekiplere kolaylık diledi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 10:34 Kaynak: AA
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